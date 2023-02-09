Жители России определили идеальный ежемесячный доход

Идеальный ежемесячный доход определили жители России в совместном опросе сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», его результаты публикует ТАСС. Самые высокие запросы оказались у респондентов в возрасте 35-44 лет — они хотят зарабатывать 200,8 тысячи рублей.

«Средняя идеальная зарплата по России составила 192 700 рублей. Для респондентов разных поколений идеальная зарплата значительно отличается. Молодые люди до 18 лет в среднем мечтают зарабатывать 127,5 тысячи рублей, от 18 до 24 — 135,2 тысячи», — говорится в пресс-релизе.

Россияне в возрасте 25-34 лет хотят зарабатывать ежемесячно около 198 тысяч рублей. С возрастом, как показывает опрос, размер «идеальной зарплаты» плавно снижается: до 198,2 тысячи в промежутке от 45 до 54 лет и до 180,1 — после 55 лет.

Ранее самые высокооплачиваемые вакансии в Москве были определены в рейтинге портала «Работа.ру». Стало известно, что одна из самых высоких заработных плат в столице доступна архитектору 1С — от 250 тысяч рублей в месяц.