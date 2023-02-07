Определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самые высокооплачиваемые вакансии в Москве были определены в рейтинге портала «Работа.ру», материалы исследования имеются в распоряжении «Мосленты». Стало известно, что одна из самых высоких заработных плат в столице доступна архитектору 1С — от 250 тысяч рублей в месяц.

«Для трудоустройства необходимо иметь опыт работы в качестве архитектора от пяти лет, углубленные знания функционала конфигураций 1С, методологии и стандартов по разработке и внедрению информационных систем, а также владеть CASE-средствами проектирования», — говорится в сообщении.

До 250 тысяч рублей может зарабатывать управляющий. Специалист будет осуществлять полное ведение хозяйства, контролировать работу персонала и соблюдение стандартов, принятых в доме. Соискателю нужно иметь опыт работы не менее года, знать английский язык и быть стрессоустойчивым. Кроме того, кандидат должен быть готов к командировкам.

Менеджеру по продажам автомобилей предлагается зарплата от 200 тысяч рублей. Кандидат должен знать модельный ряд автомобилей, иметь грамотную речь и опыт разрешения конфликтных ситуаций, быть стрессоустойчивым и ответственным.

Доход до 180 тысяч рублей доступен мастеру маникюра-педикюра. Требование к соискателю: опыт работы в данной сфере не менее одного года. В компании также проводится обучение. График работы составляется индивидуально.

Зарплату в 150-155 тысяч рублей предлагают частному повару, который будет работать в семье. Среди его обязанностей: приготовление разнообразной пищи на одного взрослого и двух детей шести лет и семи лет, сервировка стола, составление меню. Кандидат должен иметь опыт работы поваром в статусных семьях, знать современную бытовую технику и уметь печь торты.

От 150 тысяч рублей готовы платить менеджеру по маркетингу. От соискателя требуется цифровая грамотность, хороший уровень владения английским языком, знание отрасли автосервисного и гаражного оборудования, а также гибкость ума и самоорганизованность.

Заплату до 150 тысяч рублей в Москве предлагают массажисту-косметологу, клиническому психологу и врачу- оториноларингологу. От кандидатов требуется профильное образование и опыт работы.

Ранее была названа самая высокооплачиваемая вакансия для молодежи в Москве.