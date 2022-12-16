Стилист Лисовец предложил идеи для новогоднего макияжа

Идеи для новогоднего макияжа предложил в новой статье на своем сайте известный московский стилист Владислав Лисовец.

«Для того чтобы весь образ смотрелся гармонично, вы должны его тщательно продумать целиком, я имею в виду и одежду, и макияж, и прическу вместе. Девиз "все лучшее сразу" советую приберечь для чего-то другого», — заявил фэшен-эксперт.

Лисовец посоветовал сделать ставку на что-то одно. Если акцентировать внимание хочется на макияже, наряд должен быть неброским.

«Идеальный тон лица с отдельными минимальными акцентами» — первый вариант новогоднего макияжа от известного стилиста. Он порекомендовал выделить цветом только щеки или только глаза.

Второй вариант — «цветные эксперименты». Можно, к примеру, использовать синюю, зеленую или розовую подводку для глаз и больше ничего яркого.

«Блестки и стразы, да побольше», — так звучит третья праздничная идея от Лисовца. Четвертый вариант от стилиста — «скачок во времени»: можно сделать макияж в стиле любимой эпохи. Пятый вариант — «инопланетное вторжение»: при помощи косметики можно перевоплотиться в героиню фантастического фильма.

Ранее Лисовец дал советы по выбору наряда для встречи Нового года. «Будьте разными!» — призвал он.