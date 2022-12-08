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19:45, 08 декабря 2022
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Фешен-эксперт Лисовец дал советы по выбору наряда для встречи Нового года

Фешен-эксперт Лисовец дал советы по выбору наряда для встречи Нового года
Фото: Alexander Grey / Unsplash

Советы по выбору наряда для встречи Нового года дал женщинам в новой статье на своем сайте фешен-эксперт Владислав Лисовец.

«Будьте разными! Если в прошлом году у вас было платье в пол — в этом наденьте мини. Не бойтесь выбрать слишком простое платье, "доиграть" образ помогут макияж, прическа или яркая обувь», — посоветовал он.

Лисовец призвал обратить внимание на «тяжелые» материалы — такие, как бархат. По его словам, новогодняя ночь — лучший повод для них.

«Помните: что бы вы ни выбрали, это ваше предпочтение. Значит, именно этот наряд принесет вам удачу! Обязательно дополните его улыбкой, особенно когда будете загадывать желание», — порекомендовал известный стилист.

Ранее Лисовец посоветовал цвета для создания новогоднего образа. Прежде всего, он упомянул черный.

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