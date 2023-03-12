Режиссер поделился идеями для организации запоминающегося свидания

Идеями для организации запоминающегося свидания поделился с «Мослентой» режиссер, владелец компании TOBELOVE Agency Александр Белов. Он предложил влюбленным прыгать с парашютом и снимать кино о своих чувствах.

«В ежедневной рутине, в которой быт сменяет работу, а работа — быт, любой влюбленной паре для сохранения былого огня просто необходимо находить способы разнообразить отношения. Даже тем, кто давно вместе, не стоит забывать про свидания. Ужин в необычной локации, букет цветов без повода, неспешная прогулка по набережной, незапланированный поход в кино — начинать со сложных жанров не обязательно. Яркие эмоции обязательно подарят душевный подъем и усилят доверие между партнерами», — заявил режиссер.

Один из главных действующих приемов в романтическом жанре — это неизвестность, сюрприз, отметил Белов. «Вторая половинка» может не знать сценарий вечера даже приблизительно, но это все равно подарит ей яркие эмоции.

Чтобы свидание гарантированно вызвало радость партнера, можно расспросить о его желаниях близких друзей, внимательно изучить информацию в социальных сетях или прибегнуть к иным хитрым методам, отметил режиссер. Возможно, человек давно мечтает о прыжке с парашютом или конной прогулке, пикнике на крыше или ужине в определенном ресторане. Еще один вариант — устроить свидание по сюжету его любимого фильма.

«Мужчина, который увлекается автомобилями или мотоциклами, будет приятно удивлен свиданию на гоночной трассе. Ну и конечно, не теряет актуальности фраза "путь к сердцу мужчины лежит через желудок" — вкусный ужин, приготовленный руками любимой, оценит каждый», — отметил Белов.

Режиссер посоветовал не забывать о знаковых датах и местах — первое свидание, первый поцелуй, первое признание и другие волнующие моменты иногда хочется «пережить вновь». Для этого нужно всего лишь организовать соответствующую атмосферу. «Такие флешбеки из прошлого помогают с новой силой и верой взглянуть на общее будущее», — подчеркнул собеседник «Мосленты».

Для тех, кто готов воплощать масштабные проекты для организации свидания, в любом городе можно найти топ романтических мест: заброшенный особняк, непопулярная парковая зона, доступные для аренды вагон метро или воздушный шар, продолжил Белов.

«Я рекомендую уходить от предсказуемых решений или вносить новое в уже привычное», — заявил он. Режиссер предложил влюбленным снять небольшой фильм об истории их чувств. В кадр должны попасть знаковые места, любимые фотографии, ранее сделанные на камеру смартфона видеозаписи, некоторые сцены из прошлой жизни можно повторить в настоящем.

Еще одна идея — романтический квест. Он начинается с записки, которую он или она находит в определенном месте, а закончиться может даже на другом конце города — там, где ожидает «вторая половинка». И это тоже может быть знаковое для пары место, поделился Белов.

К созданию масштабного свидания можно подключить как друзей и родных, так и занимающихся организацией подобных мероприятий профессионалов.

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