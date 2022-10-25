Тренер по позированию поделилась идеями осенней фотосессии

Несколькими идеями осенней фотосессии с «Мослентой» поделилась блогер, тренер по позированию и походке, эксперт по риторике тела Евгения Кулешова. Она порекомендовала использовать листок в кадре.

«Уже давно интересной идеей считается фото девушки с листиком в виде юбки. Делается оно с помощью второго человека, который держит листик за ножку на уровне ваших бедер и фотографирует», — объяснила специалист.

По ее словам, популярными среди блогеров становятся фото, которые можно сделать самим. Например, снимок руки со стаканом кофе и небольшим листком или фото ног на улице, застеленной разноцветной листвой. Листопад можно изобразить с помощью зонта — надо наполнить его листьями разных оттенков и в момент фотографирования открыть над собой. Можно обойтись и без зонта, просто подбросив листья вверх.

«Интересный вариантом станет велосипед в парке, в корзине которого букет с листьями и пара тыкв или фото с тыквой. Вариантов много: от кадра на тыквенной бахче до хеллоуинских вырезанных плодов. В хорошую погоду можно воссоздать атмосферу "праздника урожая", проведя фотосессию на бахчевых полях в образе очаровательной крестьянки», — добавила Кулешова.

Осеннее настроение эксперт порекомендовала передавать при помощи одежды «теплой» фактуры: вязанных шарфов, кофт, кашемировых или шерстяных вещей, пледов. Лучшими цветовыми решениями она назвала коричневые, оранжевые, желтые и красные оттенки.

Ранее москвичам перечислили самые красивые места для фотосессий в столичных парках.