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Стало известно о предвосхищении идеи фильма «Матрица» советскими дизайнерами

Стало известно о предвосхищении идеи фильма «Матрица» советскими дизайнерами
Фото: Предоставлено Московским музеем дизайна

Советские дизайнеры в антиутопической концепции будущего прогнозировали жизнь человека в индивидуальной капсуле и во многом предвосхитили идею культового фильма «Матрица». Об этом «Мосленте» рассказал директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

«Такой прогностический концепт был создан за девять лет до выхода фильма «Матрица», и во многом его предвосхитил», — заявил Саньков.

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Он рассказал, что в годы перестройки во ВНИИ Технической эстетики разрабатывались сценарии утопий и антиутопий. В антиутопическом концепте человек рождается, проводит жизнь и умирает в индивидуальной капсуле. Он защищен от болезней и вредного воздействия окружающей среды, окружения, учится дистанционно, работает автономно, и размножается бесконтакно, отсылая свой биоматериал.

В антиутопии были также прописаны контроль сознания и противодействие инакомыслию. В представлении специалистов людям предполагается давать разное количество энергоблоков в зависимости от интеллекта и способностей. После смерти человека его капсула становится саркофагом, который транспортируют на Землю, а сама планета становится кладбищем.

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Фото: Предоставлено Московским музеем дизайна

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