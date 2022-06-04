Стало известно о предвосхищении идеи фильма «Матрица» советскими дизайнерами

Советские дизайнеры в антиутопической концепции будущего прогнозировали жизнь человека в индивидуальной капсуле и во многом предвосхитили идею культового фильма «Матрица». Об этом «Мосленте» рассказал директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

«Такой прогностический концепт был создан за девять лет до выхода фильма «Матрица», и во многом его предвосхитил», — заявил Саньков.