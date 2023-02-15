Дизайнер перечислил необычные идеи по оформлению фартука на кухне

Самым простым и экономичным вариантом отделки с массой преимуществ Осипов назвал ламинированные панели МДФ. Эксперт уточнил, что, кроме огромного выбора цвета, они термостойкие и просты в установке.

Ранее стало известно, что в московскoвсом ТЦ «Щелковский» откроется магазин с аналогами товаров IKEA от белорусской компании Swed House.