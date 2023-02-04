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10:34, 04 февраля 2023
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В Москве откроется магазин с аналогами товаров IKEA

В Москве откроется магазин с аналогами товаров IKEA
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В московском ТЦ «Щелковский» откроется магазин с аналогами товаров IKEA от белорусской компании Swed House, рассказал РИА Недвижимость представитель компании в России Мамедали Касымов.

«В нашем магазине будут представлены товары как произведенные на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству», — сказал он.

По его словам, магазин откроется в столице уже в марте, его площадь будет составлять 330 квадратных метров. В новой торговой точке покупатели смогут найти товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары. Касымов отметил, что сейчас компания ведет переговоры о поставке мебели с производителями из Китая и стран Таможенного союза ЕАЭС.

Ранее о советском прототипе мебельных магазинов IKEA вспомнили жители района Медведково. Аналогом популярной шведской сети был универмаг «Дом мебели» на Полярной улице.

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