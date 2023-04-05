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17:39, 05 апреля 2023
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Пользователи сети раскритиковали игрушки в детских наборах «Вкусно — и точка»

Москвичи назвали новые игрушки в детских наборах «Вкусно — и точка» бредовыми.

Пользователи сети раскритиковали игрушки в детских наборах «Вкусно — и точка»
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Новые игрушки для детских наборов в ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» раскритиковали пользователи сети в комментариях под видео в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Это же для совсем маленьких детей», «Что за бредовые игрушки», «Это для малышей! А малыши едят фастфуд?», «Они как собачьи», «Раньше было лучше», «Это для грудничков же! Они тоже в такие заведения захаживают?» — возмутились москвичи.

В ролике показаны небольшие игрушки, издающие пищащие и хрустящие звуки при нажатии. Они помещены в фирменные упаковки компании со значком «0+». Их планируют размещать в детских наборах ресторанов уже в мае.

Ранее москвичи оценили аналог легендарного бургера «Биг Мак» во «Вкусно — и точка» под названием «Биг Хит».

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