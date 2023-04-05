Пользователи сети раскритиковали игрушки в детских наборах «Вкусно — и точка»
Москвичи назвали новые игрушки в детских наборах «Вкусно — и точка» бредовыми.
Новые игрушки для детских наборов в ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» раскритиковали пользователи сети в комментариях под видео в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Это же для совсем маленьких детей», «Что за бредовые игрушки», «Это для малышей! А малыши едят фастфуд?», «Они как собачьи», «Раньше было лучше», «Это для грудничков же! Они тоже в такие заведения захаживают?» — возмутились москвичи.
В ролике показаны небольшие игрушки, издающие пищащие и хрустящие звуки при нажатии. Они помещены в фирменные упаковки компании со значком «0+». Их планируют размещать в детских наборах ресторанов уже в мае.
Ранее москвичи оценили аналог легендарного бургера «Биг Мак» во «Вкусно — и точка» под названием «Биг Хит».