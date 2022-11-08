Названы основные правила при выборе развивающих игрушек для детей

Основные правила при выборе развивающих игрушек для детей назвала «Мосленте» предприниматель, основательница компании детских товаров для творчества и развития «Новая Химия» Анастасия Галан. Она разделила их на несколько групп.

«Первая — игрушки для физического развития. К ним относятся абсолютно разные в зависимости от возраста ребенка: от развивающих ковриков и ходунков для малышей до велосипедов, самокатов и роликов для детей постарше», — сказала она.

Далее — игрушки для мелкой моторики, логического мышления, сенсорного развития и раскрытия творческого начала (кубики, паззлы, конструкторы, развивающие детские книги и материалы для творчества: тесто для лепки, кинетический песок, различные пластилины), уточнила Галан.

Специалист рекомендует в зависимости от возраста ребенка обращать внимание на безопасность игрушек: мелкие и опасные детали, острые углы и режущие кромки, состав и отсутствие жесткой химии. При этом у каждой игрушки есть свой срок жизни, и лучше выбирать «долгоиграющие», добавила она.

«Для родителей, которые не умеют и не знают, как самостоятельно заниматься с детьми, есть идеальные решения. Это специальные развивающие наборы, где к каждому занятию отдельно снят урок с ведущим. Чтобы родитель ни выбрал, важно помнить, что игра — это ведущая деятельность у дошкольников. Поэтому именно игрушки и родительское внимание помогут развиваться ребенку всесторонне и гармонично», — сказала Галан.

Ранее страшные игрушки типа Хаги Ваги раскритиковал священник Николай Бабкин. Он удивлен родителями, которые покупают эту страшную игрушку своим детям.