Москвичей возмутили игры подростков на детской площадке

Москвичей возмутили опасные игры подростков на детской площадке. Ролик, на котором запечатлены развлечения с петардами, опубликовали в группе «ВКонтакте» «Марьино».

На кадрах видно, как один из несовершеннолетних закидывает петарду в урну для мусора и убегает, а другой кидает подожженную петарду прямо на площадке. Многие пользователи в комментариях возмутились поведению детей. Подписчики объяснили, что такой способ развлечения является опасным не только для людей, но и для животных — домашние питомцы испытают стресс от взрывов, а птицы могут разбиться насмерть, резко вспорхнув от испуга. «На данном видео наблюдаю вандализм и отсутствие уважения к окружающим», — добавила одна из участниц сообщества.

Жители района рассказали, что уже неоднократно делали замечания детям, раскидывающим пиротехнику, но ситуация не изменилась.