Известная актриса вспомнила о голодном детстве в Москве

О голодном детстве в Москве вспомнила в беседе с «Москвич Mag» актриса Лукерья Ильяшенко, известная по сериалам «Сладкая жизнь» и «Измены». Она переехала с семьей из родной Самары в столицу в семь лет, когда мечтала стать балериной. Первые годы на новом месте дались ей нелегко.

«Меня забрали из любимой Самары, где у меня были любимая бабушка и любимая подружка Жанна. Родителям вдруг взбрело в голову поехать в какую-то Москву… Вообще я была ребенком замкнутым, на тот момент еще и картавила. Новый коллектив, новая школа, через два года отец умирает — и вообще трэш. Мать осталась одна», — поделилась Ильяшенко.

Актриса призналась, что был момент, когда у них с матерью совсем не было денег. Чтобы поесть, они собирали яблоки в парке около храма Ильи Пророка на Преображенской площади. «Хорошо, что нам, балетным детям, приходилось следить за формой, поэтому есть мне было не надо», — добавила она.

Ранее о последствиях своего «голодного детства» рассказала певица, актриса, радиоведущая, экс-солистка группы «Блестящие» и бывшая фигуристка Анна Семенович. Она призналась, что из-за спорта ей пришлось с ранних лет сидеть на диетах.