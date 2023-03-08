Тимати откроет именной картинг в Подмосковье

Именной картинг рэпера Тимати Timati Karting откроется в субботу, 11 марта, в Подмосковье. Об этом говорится на официальной странице Timati Karting во «ВКонтакте».

«11 марта пройдет торжественное открытие самого большого электрокартодрома в Москве в "Мега Белая Дача"», — сказано в публикации.

На официальном сайте Timati Karting указано, что гости могут прокатиться на многоуровневой трассе длинной 620 метров, оформленной в постапокалиптичном дизайне.

Для исполнителя это не первый собственный бизнес. Среди проектов Тимати — сеть общепита Black Star Burger, марка одежды Black Star Wear, сеть салонов 13 by black star. Кроме того, летом 2022 года рэпер стал совладельцем сети кофеен Starbucks в России.