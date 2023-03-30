Россиянин имитировал голоса руководителей и выпрашивал у чиновников деньги

Полиция задержала в Санкт-Петербурге россиянина, который звонил по телефону чиновникам и, имитируя голоса вышестоящего руководства, просил у них деньги в долг. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает РЕН ТВ.

Стало известно, что к каждому такому звонку мужчина заранее готовился, изучая голоса известных госслужащих по видео в интернете. Аферист мастерски овладевал манерой речи каждого, после чего приступал к звонкам.