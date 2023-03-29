Московского профессора обманули на миллионы рублей

В Москве 89-летнего профессора РГГУ Виктора Финна мошенники обманули на два миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, инцидент произошел в начале марта. Преподавателю позвонили неизвестные, представились сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и сообщили, что на него был оформлен кредит.

Ученый не поверил аферистам и положил трубку. Однако после этого ему сразу же начали поступать звонки якобы из Центрального банка с угрозами заморозки всех счетов. В результате злоумышленники прислали Финну документ с гербом и печатью, в котором говорилось, что он стал жертвой мошеннических действий. Таким образом аферисты все же уговорили ученого снять деньги со счетов и передать курьеру. По данному факту правоохранители начали проверку.

Ранее была раскрыта мошенническая схема с привлечением курьера доставки в Москве.