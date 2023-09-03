Названы способные улучшить иммунитет осенью продукты

Продукты, способные улучшить иммунитет осенью, в беседе с Life.ru назвала врач эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева. Она посоветовала употреблять в пищу фрукты и овощи, богатые витамином С.

Среди них эксперт назвала цитрусовые, цветную капусту, болгарский перец, гранат, айву и яблоки. Гоголева пояснила, что витамин C помогает выводить из организма свободные радикалы, которые борются с окислительным стрессом в тканях и насыщают их кислородом.

Кроме того, следует добавить в свой рацион осенью тыкву, репу, красную рыбу и орехи, которые богаты витаминами А, Е и К. Необходимый для укрепления костей витамин D можно получить из молочных продуктов, морской рыбы, яиц и грибов.

Диетолог добавила, что осенью стоит употреблять больше лука, чеснока и имбиря, которые обладают бактерицидным и противовирусным действием.

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