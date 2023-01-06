Иммунолог дала рекомендации метеозависимым москвичам на фоне морозов

На фоне пришедших в Москву аномальных морозов врач-иммунолог Ирина Ярцева дала метеозависимым людям рекомендации, как пережить этот период. В интервью «Вечерней Москве» эксперт объяснила, что температурные качели негативно влияют на самочувствие людей, чей организм реагирует на изменения погоды.

«Особенно остро ощущают климатические перемены люди с хроническими патологиями. Это пациенты, имеющие сосудистые заболевания, диабетики и гипертоники. Им нужно быть более внимательными к своим хроническим состояниям и, возможно, скорректировать терапию вместе с лечащим врачом», — уточнила врач.

Кроме того, в группе риска также находятся гипертоники и диабетики. Для профилактики Ярцева посоветовала выполнять ежедневные физические упражнения, чтобы улучшить циркуляцию крови и укрепить сосуды, а также больше бывать на свежем воздухе в то время, когда на улице не сильно холодно.

Врач уточнила, что в этом время очень важно не переедать и отказаться от алкоголя. Необходимо пить больше воды и ограничить употребление кофеина, добавила она. В заключение специалист напомнила о важности использования увлажнителя воздуха в квартирах во время отопительного сезона.

Ранее в МЧС сообщили, что в период с 6 по 10 января на территории Москвы и Московской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы.