17:30, 04 января 2023
1 мин.
МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальных морозах
Фото: Nikolay Kovalenko / Unsplash
Экстренное предупреждение об аномальных морозах опубликовало в среду, 4 января, главное управление МЧС России по Подмосковью.
«В период с 6 по 10 января на территории Московской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам города, соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от дальних поездок.
Ранее москвичам пообещали самую холодную пятидневку с начала века.