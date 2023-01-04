Город
17:30, 04 января 2023
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МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальных морозах

МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальных морозах
Фото: Nikolay Kovalenko / Unsplash

Экстренное предупреждение об аномальных морозах опубликовало в среду, 4 января, главное управление МЧС России по Подмосковью.

«В период с 6 по 10 января на территории Московской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам города, соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Ранее москвичам пообещали самую холодную пятидневку с начала века.

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