МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальных морозах

Экстренное предупреждение об аномальных морозах опубликовало в среду, 4 января, главное управление МЧС России по Подмосковью.

«В период с 6 по 10 января на территории Московской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам города, соблюдать правила дорожного движения и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Ранее москвичам пообещали самую холодную пятидневку с начала века.