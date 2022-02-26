Имплантолог успокоил боящихся боли пациентов

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед с опытом работы более 20 лет Илья Коробков в беседе с «Мослентой» развеял популярные мифы об имплантации зубов. В частности, он поспешил успокоить нуждающихся в подобной операции пациентов, которые боятся боли.

«Благодаря современным анестетикам имплантация проходит абсолютно безболезненно. Чаще всего достаточно местной анестезии. Ведь лишить чувствительности нужно только слизистую десны в зоне хирургического вмешательства. Далее с помощью бора в костной ткани формируется ложе импланта. Кость лишена нервных окончаний, и пациент при этом ощущает только давление бора на нее», — объяснил специалист.

Коробков отметил, что в случае более масштабных вмешательств, когда нужно установить несколько имплантов совместно с костной пластикой и пластикой мягких тканей, на помощь приходит общая анестезия, под действием которой пациент абсолютно ничего не ощущает.

Стоматолог добавил, что многие ошибочно предполагают, что операция по установке импланта длится очень долго. «На самом деле, все зависит от масштабов. Да, бывают и длительные операции. Но установка единичного импланта занимает не более 10-15 минут», — рассказал он, уточнив, что куда больше времени уходит на подготовку к такого рода врачебному вмешательству.

Ранее стоматолог назвал способы сохранения зубов во время застолий.