Стоматолог назвал способы сохранения зубов во время застолий

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед с почти 20-летним стажем Илья Коробков в беседе с «Мослентой» назвал способы сохранить здоровье зубов во время праздничных застолий.

«Во время веселых новогодних праздников или гуляний по другим поводам зубная боль — совсем не то, с чем хочется столкнуться. Чтобы предотвратить проблемы и избежать внепланового визита к стоматологу, нужно соблюдать весьма простые правила», — подчеркнул специалист. В первую очередь он порекомендовал отказаться от газированных напитков или хотя бы сократить их употребление, ведь пузырьки углекислого газа размягчают эмаль, а присутствующие в составе напитка сахар и кислота дополняют пагубное влияние на зубы.

«Не стоит сочетать горячее с холодным. Резкий контраст температур может стать причиной появления микротрещин на эмали. А это открытые ворота для кариеса», — продолжил врач.

Коробков отметил, что употребление алкоголя, без которого застолья обходятся редко, ослабляет самоконтроль. «Из-за этого могут возникают внезапные желания вроде катания на коньках или санках, открывания бутылки зубами… Это очень травмоопасно и может стоить человеку зуба (или даже нескольких зубов). Советую ответственнее относиться к подобного рода развлечениям», — сказал он.

При отправлении в гости собеседник «Мосленты» посоветовал захватить с собой зубную нить (флосс), которая поможет очистить межзубные промежутки от остатков пищи и предотвратит развитие кариеса в этих местах. Он напомнил о том, что даже во время продолжительных праздничных выходных, не стоит забывать о регулярной чистке зубов. «А ежедневное использование ирригатора поможет сохранить гигиену на необходимом уровне», — заключил Коробков.

Ранее россиянам рассказали о способах борьбы с похмельем в праздники.