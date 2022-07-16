Назван лучший способ избежать импульсивных покупок

Лучший способ избежать импульсивных покупок назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. По его словам, до 30 процентов семейного бюджета может быть потрачено незапланированно, если не научиться «держать руки в карманах».

«Есть масса общеизвестных способов, как избежать приобретения того, что дорого и не особо нужно: составлять список покупок заранее, не ходить в магазин голодным или в плохом настроении, расплачиваться наличными (с ними труднее расставаться) и не брать их с собой слишком много, не вестись на уловки маркетологов вроде скидок, распродаж и "ликвидации" складов, подумать о том, что будет, если не купить эту вещь, и так далее», ― напомнил Долгов. Однако наиболее действенным он считает совсем другой метод.

Когда взгляд человека падает на неожиданно понравившуюся вещь, у него начинает вырабатываться «гормон предвкушения» дофамин, продолжил психолог. Если прикоснуться к этой вещи, взять ее в руки или примерить, активность вырабатывающих дофамин клеток возрастает в разы — как и вероятность спонтанной покупки.

«Поэтому, бродя по магазинам и торговым центрам, полезно следовать принципу "смотреть можно, трогать нельзя". Так проще сохранить деньги и не обременить себя ненужными вещами», — заключил врач.

Ранее доктор Долгов призвал прощать себя за ошибки. По словам специалиста, снисходительное отношение к себе может иметь психотерапевтический эффект.