Беременная Ольга Орлова попросила поклонников помочь выбрать имя для дочери

Помочь выбрать имя для дочери попросила поклонников 45-летняя беременная актриса Ольга Орлова. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Имя малышке. Хочется что-то простое, без премудростей. Еще надо учитывать отчество — Валерьевна. Поучаствуйте идеями?» — обратилась артистка к фолловерам.

Подписчики предложили звезде различные варианты: Анна, Елена, Ирина, Софья, Юлия и другие. «Назовите тем именем, которыми сейчас не называют. Простых Танечек, Светочек, Леночек, Наташ сейчас нет», «Виктория. Эта малышка же и есть ваша победа», — порекомендовали в комментариях.

Ранее Орлова высказалась о разнице в возрасте матери и ребенка. «Моей маме 75, она шикарно выглядит и хорошо себя чувствует. Мне 45, и я тоже не жалуюсь», — заявила она.