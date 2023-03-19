Режиссер и актер Сарик Андреасян раскрыл имя новорожденной дочери, которая появилась на свет в браке с Лизой Моряк. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) артист рассказал, что назвал девочку Элизабет.

«Меня зовут Элизабет. Папа говорит, что это древнее армянское имя, но я то знаю, что просто это красивое имя очень нравится маме», — написал режиссер в своем блоге от имени дочери.

Андреасян рассказал подписчикам, что его ребенку исполнился месяц. Девочка родилась 19 февраля.

Ранее Сарик Андреасян опубликовал фото с женой и новорожденной дочерью.