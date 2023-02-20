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22:44, 20 февраля 2023
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Сарик Андреасян опубликовал фото с новорожденной дочерью

Сарик Андреасян опубликовал фото с новорожденной дочерью
Фото: @sarik_andreasyan

Фото с новорожденной дочерью опубликовал актер и режиссер Сарик Андреасян в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Первенец шоумена и его супруги Елизаветы Моряк появился на свет в Москве.

«У нас все хорошо! Девочка волосатая, черненькая и слегка недовольная, а это точно значит, что моя порода», — написал режиссер.

Андреасян назвал точное время появления на свет дочери: воскресенье, 19 февраля, 18:12 часов по местному времени. «Рожала Лиза, а всплакнул и вспотел в ожидании я», — признался он.

Ранее о рождении дочери сообщила 45-летняя актриса Ольга Орлова. Знаменитость опубликовала фото с новорожденной и уточнила, что назвала ребенка Анной.

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