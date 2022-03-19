Сегодня в 02:43
1 мин.

Инфекционист порекомендовал препараты для ревакцинации против COVID-19

Люди /
Инфекционист порекомендовал препараты для ревакцинации против COVID-19
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков дал рекомендации по выбору препарата для повторной вакцинации против COVID-19. Совет специалиста опубликовала «Лента.ру».

Медик подчеркнул, что большая часть россиян привита вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и ее вариантами. «Те, кто ранее привился вакцинами "ЭпиВак", "КовиВак" или зарубежными препаратами, совершенно спокойно могут ревакцинироваться "Спутником"», — отметил Поздняков. Таким образом, применение разных препаратов допускается.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал об основных ошибках при подготовке к ревакцинации.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.