Инфекционист порекомендовал препараты для ревакцинации против COVID-19

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков дал рекомендации по выбору препарата для повторной вакцинации против COVID-19. Совет специалиста опубликовала «Лента.ру».

Медик подчеркнул, что большая часть россиян привита вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и ее вариантами. «Те, кто ранее привился вакцинами "ЭпиВак", "КовиВак" или зарубежными препаратами, совершенно спокойно могут ревакцинироваться "Спутником"», — отметил Поздняков. Таким образом, применение разных препаратов допускается.

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