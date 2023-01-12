Появилась информация о смерти популярного молодого российского певца

Информация о смерти популярного молодого российского певца, автора песен и актера Шарлота (Эдуарда Шарлота) появились на фан-странице исполнителя во «ВКонтакте» в четверг, 12 января.

«Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля», — говорится в сообщениях на странице, посвященной музыканту.

По информации ряда СМИ, около года назад в блоге 24-летнего артиста уже появлялось подобное сообщение — «R.I.P. 1998-2022», однако тогда с ним ничего не произошло.

Шарлот стал широко известен в октябре 2019 года после выступления на шоу «Вечерний Ургант» с песней «Щека на щеку». Там артист анонсировал свой тур по городам России. В том же месяце состоялся его первый сольный концерт в московском клубе «16 тонн».

Отец молодого исполнителя Валерий Шарлот в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что не знает о возможной смерти сына, так как в последнее время они не общались.

«Я понятия не имею. Только что мне что-то сказали. Я пока ничего не знаю, потому что мы не виделись довольно-таки давно и связи у нас в последнее время не было»,— сказал он.

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