В Москве умер известный сценарист

Известный писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский умер в Москве в возрасте 65 лет. Об этом сообщил в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) друг покойного, режиссер Алексей Рудаков.

«Алексей Слаповский скончался сегодня в 8 часов утра», — написал Рудаков. По его словам, незадолго до этого сценариста госпитализировали в реанимацию Городского центра пульмонологии на Новорублевской улице с поражением легких.

Слаповский известен по работе над сценариями сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок», а также фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Он также создал несколько десятков произведений, среди которых романы, повести и пьесы.

Ранее на 86-м году жизни умер известный композитор Эдуард Артемьев. Госпитализированный в начале декабря 2022 года музыкант скончался в реанимации.