Иностранцы оценили новые станции БКЛ в Москве

Новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве, открывшиеся для пассажиров 1 марта, оценили иностранные пользователи сети под видеозаписью на YouTube-канале Window to Moscow.

«Московский метрополитен — удивительная смесь технологий, архитектуры и искусства, гордость не только Москвы, но и всей России. Спасибо за видео», «Полнейший восторг! Вот так и должен выглядеть транспорт будущего», «Браво, русские! Привет из Сербии», «Теперь сравните эти станции с теми, что в Америке... В Москве красивое чистое метро», — прокомментировали подписчики канала.

Юзеры отметили, что столичная подземка особенно отличается от метро других мировых столиц чистотой. Кроме того, многие подметили, что арки с подсветкой на станции «Рижская» похожи на ту, что была в заставке популярного когда-то американского сериала «Санта-Барбара».

На опубликованных кадрах показаны виды девяти новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Ранее Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро открыли в среду, 1 марта, президент России Владимир Путин по видеосвязи и мэр Москвы Сергей Собянин лично