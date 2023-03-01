Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

В эксплуатацию вводится девять последних станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

БКЛ — крупнейший проект в истории московского метростроения. Длина кольца составляет 70 километров, на линии разместились 31 станция и три электродепо. Большое кольцо улучшит транспортное обслуживание 34 районов города с населением 3,3 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона живут в пешей доступности от новых станций.

Ранее Сергей Собянин 7 февраля сообщал, что строительство БКЛ было полностью завершено. Об этом мэр рассказал на встрече с Владимиром Путиным.