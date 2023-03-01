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13:34, 01 марта 2023
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Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию метро
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро открыли в среду, 1 марта, президент России Владимир Путин по видеосвязи и мэр Москвы Сергей Собянин лично, сообщает РИА Новости.

«Разрешаю, с Богом», — коротко сказал президент.

Во время своего обращения Путин сообщил, что готовится к встрече с главой КНР Си Цзиньпином и хочет показать ему московское метро.

В эксплуатацию вводится девять последних станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

БКЛ — крупнейший проект в истории московского метростроения. Длина кольца составляет 70 километров, на линии разместились 31 станция и три электродепо. Большое кольцо улучшит транспортное обслуживание 34 районов города с населением 3,3 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона живут в пешей доступности от новых станций.

Ранее Сергей Собянин 7 февраля сообщал, что строительство БКЛ было полностью завершено. Об этом мэр рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

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