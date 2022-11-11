Переехавший из Киргизии иностранец рассказал о старте своего бизнеса в Москве

О старте своего незапланированного бизнеса в Москве с «Москвич Mag» поделился переехавший в столицу из Киргизии иностранный строитель Адилет Чакибашов. Он рассказал, как к нему шесть лет назад обратились 16 иностранных рабочих, которых обманул заказчик.

Воспоминаниями о создании своей первой незапланированной бригады в Москве поделился с «Москвич Mag» иностранный строитель Адилет Чакибашов. Он рассказал, как к нему шесть лет назад обратились 16 иностранных рабочих, которых обманул заказчик.

«Жилья у них нет, денег тоже, русского языка не знают, культуры не понимают — в общем, комбо. Я разместил ребят в хостеле и стал искать им работу. В итоге таксист-киргиз случайно спросил, нет ли у меня "свободных рук"», — сказал он.

Тогда Чакибашов и его первая бригада получили крупный заказ на реконструкцию больших объектов в центре столицы. Он уточнил, что его «работники» не знали основ строительства и каждый день прямо на площадке учились у него. В итоге его бригада выполнила всю работу лучше опытных сотрудников.

«В то время я познакомился со многими людьми, меня стали звать на крутые заказы. Так из субподрядчика перешел в генподрядчика. Получилось, что я нашел ребятам работу, а они — мне», — поделился строитель.

Ранее строитель из Киргизии рассказал об «уроках» Москвы. Он отметил, что жизнь в российской столице научила его самостоятельности и изворотливости.