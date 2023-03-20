Иностранец сообщил в полицию о стрельбе в одном из московских дворов

Проживающий в Москве американец услышал стрельбу во дворе жилого дома и обратился в полицию, передает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, инцидент произошел ночью в районе Кунцево. 21-летний гражданин США встретил у одного из жилых домов мужчину с оружием в руках, который заявил, что скрывается от преследования.