Вооруженного пистолетом преступника обезвредили на юге Москвы

Вооруженного пистолетом преступника обезвредили полицейские на юге Москвы при поиске подозреваемых в организации майнинговой фермы, сообщает МВД Медиа. При этом мужчина угрожал оперативникам гранатой.

«В результате грамотных профессиональных действий сотрудников московской полиции правонарушитель был обезврежен и задержан, пострадавших нет», — говорится в пресс-релизе.

По данным полиции, задержанный был ранее судим за убийство и незаконный оборот наркотиков. Пистолет и муляж гранаты ф-1 изъяты.

Ранее в подмосковном Реутове полицейские со стрельбой задержали особо опасного преступника.