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20:13, 02 марта 2023
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В Подмосковье инспекторы спасли мужчину от суицида

В Подмосковье инспекторы спасли мужчину от суицида
Кадр: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Мужчину, готового спрыгнуть с эстакады, спасли от суицида сотрудники Госавтоинспекции, патрулирующие на территории Подмосковья, сообщает портал «МВД Медиа».

«Старший лейтенант полиции Андрей Алексеев и лейтенант полиции Дмитрий Иванников получили информацию, что на 50-м километре автодороги М-10 "Россия" находится неизвестный гражданин, который планирует совершить прыжок с эстакады», — говорится в пресс-релизе.

На месте инспекторы увидели, что мужчина стоит за ограждением. Лейтенант Алексеев успел схватить его, когда мужчина уже отпустил руки и начал падать. Полицейские перетащили мужчину через ограждение, посадили его в патрульный автомобиль и позже передали медикам.

Ранее пенсионерку с переломом спасли из запертой квартиры в Луховицах. За помощью обратился сын женщины, сообщивший, что она не выходит на связь.

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