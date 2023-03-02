В Подмосковье инспекторы спасли мужчину от суицида

На месте инспекторы увидели, что мужчина стоит за ограждением. Лейтенант Алексеев успел схватить его, когда мужчина уже отпустил руки и начал падать. Полицейские перетащили мужчину через ограждение, посадили его в патрульный автомобиль и позже передали медикам.

Ранее пенсионерку с переломом спасли из запертой квартиры в Луховицах. За помощью обратился сын женщины, сообщивший, что она не выходит на связь.