17:12, 14 февраля 2023
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В Подмосковье из запертой квартиры спасли пенсионерку
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Пенсионерку с переломом спасли из запертой квартиры в Луховицах, сообщает Московская областная противопожарно-спасательная служба. За помощью обратился сын женщины, сообщивший что она не выходит на связь.
«Работники ПСЧ-229 в присутствии сотрудника полиции деблокировали входную дверь и обеспечили доступ в квартиру пенсионерки», — говорится в пресс-релизе.
Пенсионерку нашли лежащей на полу в одной из комнат. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом шейки бедра».
Ранее из запертой квартиры в Подмосковье спасли девочку с травмой ноги. Ребенок повредил колено при занятиях танцами.