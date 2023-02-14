Город
17:12, 14 февраля 2023
1 мин.

В Подмосковье из запертой квартиры спасли пенсионерку

В Подмосковье из запертой квартиры спасли пенсионерку
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пенсионерку с переломом спасли из запертой квартиры в Луховицах, сообщает Московская областная противопожарно-спасательная служба. За помощью обратился сын женщины, сообщивший что она не выходит на связь.

«Работники ПСЧ-229 в присутствии сотрудника полиции деблокировали входную дверь и обеспечили доступ в квартиру пенсионерки», — говорится в пресс-релизе.

Пенсионерку нашли лежащей на полу в одной из комнат. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом шейки бедра».

Ранее из запертой квартиры в Подмосковье спасли девочку с травмой ноги. Ребенок повредил колено при занятиях танцами.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.