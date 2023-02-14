В Подмосковье из запертой квартиры спасли пенсионерку

Пенсионерку с переломом спасли из запертой квартиры в Луховицах, сообщает Московская областная противопожарно-спасательная служба. За помощью обратился сын женщины, сообщивший что она не выходит на связь.

«Работники ПСЧ-229 в присутствии сотрудника полиции деблокировали входную дверь и обеспечили доступ в квартиру пенсионерки», — говорится в пресс-релизе.

Пенсионерку нашли лежащей на полу в одной из комнат. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом шейки бедра».

Ранее из запертой квартиры в Подмосковье спасли девочку с травмой ноги. Ребенок повредил колено при занятиях танцами.