Инстасамка сфотографировалась в прозрачном платье и восхитила пользователей сети

Фотографии в образе инопланетянки опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская певица Инстасамка (Дарья Зотеева). Новые снимки восхитили ее подписчиков.

На фото исполнительница позирует в прозрачном платье и стрингах от купальника на завязках в длинном светлом парике и с нарисованным на лбу глазом. Ее кожа окрашена в светло-сиреневый цвет.

«Вот это я понимаю человек направил творчество в нужное русло», «Шикарно», «Это очень красиво и оригинально», «Что за пушка?» — прокомментировали юзеры.

Многие пользователи сети также сравнили Зотееву с эпатажной канадской певицей и бывшей возлюбленной американского предпринимателя Илона Маска Граймс.

Ранее Инстасамка опубликовала фото в бикини в образе дьяволицы.