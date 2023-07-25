Инстасамка рассказала о подарке от мужа за 30 миллионов рублей

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала о дорогом подарке от мужа, рэпера Moneyken (Олега Еропкина), в своем Telegram-канале. Она сообщила, что супруг купил ей автомобиль.

«Олег только что подарил мне машину за 30 миллионов рублей», — написала Инстасамка.

23-летняя исполнительница хита «За деньги да» состоит в отношениях с рэпером с 19 лет. В ноябре 2020 года Moneyken в одном из интервью сообщил, что они с Инстасамкой узаконили отношения. Однако по данным некоторых СМИ, артисты заключили брак позже.

Ранее стало известно, что Инстасамка вернулась в Москву. Подписчики артистки предположили, что она прилетела в Россию для оплаты налогов. В мае 2023 ФНС заблокировала все операции по банковским счетам Зотеевой.