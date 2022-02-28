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В Москве школьница обвинила инструктора по вождению в изнасиловании

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В Москве школьница обвинила инструктора по вождению в изнасиловании
Фото: Depositphotos

Школьница из Москвы обратилась в полицию, заявив об изнасиловании инструктором по вождению. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, мужчина во время телефонного разговора пригласил девушку к себе на дачу. Школьница приняла приглашение и отправилась в гости, где вместе с инструктором она распивала алкоголь.

В какой-то момент мужчина начал приставать к своей гостье, затем изнасиловал ее. Далее злоумышленник вызвал такси для своей жертвы и отправил ее домой. По приезде девушка рассказала обо всем своему возлюбленному, после чего обратилась к правоохранителям. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на востоке Москвы два пьяных дворника напали на 28-летнюю девушку и изнасиловали ее.

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