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20:10, 14 декабря 2022
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Москвичи потеряли интерес к аренде элитного жилья

Москвичи потеряли интерес к аренде элитного жилья
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Столичные жители потеряли интерес к аренде элитного жилья, передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков агентства Intermark Real Estate. По сравнению с показателями 2021 года, число соответствующих сделок упало на 22 процента.

Одновременно с падением спроса количество предложений на рынке увеличилось почти в два раза. Снижение интереса к элитному жилью специалисты объясняют релокацией части целевой аудитории за рубеж после закрытия офисов зарубежных компаний. «Далее отрицательную динамику поддержали те соотечественники, кто принял решение временно или постоянно проживать в других странах», — пояснили в Intermark Real Estate.

Стоимость аренды элитного жилья в Москве за год снизилась в среднем на 18 процентов и составила 222 тысячи рублей в месяц. Сейчас арендодатели готовы предоставлять скидки от 16 до 31 процента, в 2021 году этот показатель держался на уровне до 19 процентов. В Intermark Real Estate подчеркнули, что на данный момент более половины сделок проходят с дисконтом, ранее со скидкой сдавали 39 процентов объектов.

Ранее аналитики назвали районы в центре Москвы с самым дешевым арендным жильем. На первом месте рейтинга оказался Пресненский.

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