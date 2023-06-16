Эксперт по бизнесу дала рекомендации при потере интереса к работе

Рекомендации при потере интереса к работе дала в беседе с «Мослентой» маркетолог, специалист по продажам и поиску клиентов, продюсер онлайн-курсов, эксперт по бизнесу Татьяна Казначеева. Она посоветовала не торопиться с увольнением.

«Для начала нужно актуализировать планы на будущее. Определитесь с целями своей деятельности, проверьте, соответствуют ли они вашим потребностям и намерениям. Далее разберитесь в финансах. Пересмотрите соотношение усилий, которые вы прикладываете, с вознаграждением за труд. Если вас не устраивает размер зарплаты или премии, задумайтесь о продвижении по карьерной лестнице или дополнительной подработке. Обязательно поговорите с руководством о своих профессиональных перспективах», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, следует оценить психологическую обстановку в коллективе. Имеет значение не только материальная составляющая, но и степень моральной удовлетворенности. В случае, если награда и отношения не устраивают, она рекомендует сначала поговорить с руководством.

Еще один метод заключается в том, чтобы взять небольшую паузу в работе. За это время важно отдохнуть, конкретизировать свои дальнейшие цели и вспомнить, что именно привело на текущую работу. Бывают случаи, по словам Казначеевой, что человек уже в этот момент понимает, что по-прежнему находится на своем месте.

Ранее Казначеева назвала алгоритм действий при смене карьеры.