Назван алгоритм действий при смене карьеры

Алгоритм действий при смене карьеры назвала в беседе с «Мослентой» маркетолог, специалист по продажам и поиску клиентов, продюсер онлайн-курсов, эксперт по бизнесу Татьяна Казначеева. Она уточнила, что если возник вопрос о смене карьеры, то это повод для анализа свое состояние.

«Первое — нужно понять, где и кем вы хотите работать, и составить план карьерного роста. Не обращайте пока внимания на способы достижения цели. Подумайте, что дает новая профессия, чем конкретно вы будете заниматься. Нарисуйте для себя идеальную картинку, которая радует и вдохновляет», — сказала она.

Эксперт предостерегла от импульсивных порывов. Казначеева рекомендовала попробовать себя в новом деле в свободное время, не оставляя основной работы.

«Пытаясь найти вектор реализации, нарисуйте три круга: могу, хочу, получается. Важно, чтобы ваша профессия мечты находилась в их пересечении. Тогда успех не заставит себя ждать», — объяснила эксперт.

По ее словам, о смене карьеры следует задуматься, когда прежняя работа не дает новых перспектив или не соответствует жизненным целям. Если человек чувствует себя на работе, как на каторге, а ресурсы, которые он отдает не оплачиваются достойно.

Ранее россиянам назвали самые востребованные в 2023 году профессии. По данным специалистов, спросом пользуются рабочие специальности.