Стало известно о повышении интереса мужчин к интимной пластике и липосакции

По словам пластического хирурга, чаще всего клиентов-мужчин волнуют проблемы внешнего вида их тела, а именно избытки подкожно-жировой клетчатки в области поясницы и передней брюшной стенки, большой обвисший живот. Поэтому на первом месте среди самых часто выполняемых операций у мужчин находятся липосакция и абдоминопластика.

«Зачастую за липосакцией, а именно липомоделированием тела, обращаются мужчины с хорошей физической подготовкой, активно занимающиеся спортом. Но им недостаточно тренировок и диет, чтобы окончательно избавиться от жировых отложений в области поясницы и живота», — отметил врач. По его словам, этим пациентам нередко проводится и пересадка жировой ткани — липофилинг в зоны большой грудной, широчайшей, дельтовидной и ягодичных мышц, а также хирургическая прорисовка мышц брюшного пресса.

На втором месте среди наиболее популярных операций у мужчин — блефаропластика. Это чаще всего связано с причинами не эстетического, а функционального характера: нарушением полей зрения и их сужением из-за нависающих верхних век, рассказал Молотков. Многих мужчин также беспокоят жировые «грыжи» в области верхних и нижних век.

На третьем месте по востребованности — ринопластика и подтяжка лица (фейслифтинг). «Если пластика носа популярна среди мужчин разных возрастов, и чаще такие пациенты обращаются с проблемами врожденных дефектов носа и приобретенных впоследствии различного рода травм, то за фейслифтингом обращаются мужчины, в чьей профессиональной деятельности внешность имеет большое значение, это зачастую политики, актеры и известные бизнесмены», — заявил собеседник «Мосленты».

Реже мужчины обращаются за коррекцией гинекомастии, установкой ягодичных имплантов, пластикой подбородка, интимной пластикой. Набирает популярность и еще одна пластическая операция — пересадка волос, добавил Молотков.

«Мужчины заинтересованы в эстетических операциях и, возможно, в скором времени догонят в своем стремлении к совершенству женщин», — заключил собеседник «Мосленты».

Ранее противопоказания для проведения пластических операций перечислил врач-терапевт, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.