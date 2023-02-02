Стало известно о повышении интереса мужчин к интимной пластике и липосакции
О повышении интереса мужчин к интимной пластике, липосакции и другим видам эстетических операций «Мосленте» стало известно из беседы с пластическим хирургом столичной сети клиник «Семейная» Никитой Молотковым. Специалист перечислил наиболее популярные запросы со стороны представителей сильного пола.
«Пластическая хирургия у мужчин в России, да и в мире в целом уже сильно развита и продолжает набирать обороты. Если несколько лет назад из 100 процентов наших пациентов только пять процентов составляли мужчины, то сегодня их уже 15 процентов», — заявил Молотков.
Никита Молотков
По словам пластического хирурга, чаще всего клиентов-мужчин волнуют проблемы внешнего вида их тела, а именно избытки подкожно-жировой клетчатки в области поясницы и передней брюшной стенки, большой обвисший живот. Поэтому на первом месте среди самых часто выполняемых операций у мужчин находятся липосакция и абдоминопластика.
«Зачастую за липосакцией, а именно липомоделированием тела, обращаются мужчины с хорошей физической подготовкой, активно занимающиеся спортом. Но им недостаточно тренировок и диет, чтобы окончательно избавиться от жировых отложений в области поясницы и живота», — отметил врач. По его словам, этим пациентам нередко проводится и пересадка жировой ткани — липофилинг в зоны большой грудной, широчайшей, дельтовидной и ягодичных мышц, а также хирургическая прорисовка мышц брюшного пресса.
На втором месте среди наиболее популярных операций у мужчин — блефаропластика. Это чаще всего связано с причинами не эстетического, а функционального характера: нарушением полей зрения и их сужением из-за нависающих верхних век, рассказал Молотков. Многих мужчин также беспокоят жировые «грыжи» в области верхних и нижних век.
На третьем месте по востребованности — ринопластика и подтяжка лица (фейслифтинг). «Если пластика носа популярна среди мужчин разных возрастов, и чаще такие пациенты обращаются с проблемами врожденных дефектов носа и приобретенных впоследствии различного рода травм, то за фейслифтингом обращаются мужчины, в чьей профессиональной деятельности внешность имеет большое значение, это зачастую политики, актеры и известные бизнесмены», — заявил собеседник «Мосленты».
Реже мужчины обращаются за коррекцией гинекомастии, установкой ягодичных имплантов, пластикой подбородка, интимной пластикой. Набирает популярность и еще одна пластическая операция — пересадка волос, добавил Молотков.
«Мужчины заинтересованы в эстетических операциях и, возможно, в скором времени догонят в своем стремлении к совершенству женщин», — заключил собеседник «Мосленты».
Ранее противопоказания для проведения пластических операций перечислил врач-терапевт, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.