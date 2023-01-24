Врач перечислил противопоказания к пластическим операциям

Противопоказания для проведения пластических операций перечислил в беседе с «Мослентой» врач-терапевт, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

«Противопоказания могут быть специальными — то есть касаться конкретного вида хирургического вмешательства, или же общими — касающимися любых пластических операций», — отметил он.

Главным противопоказанием для любой пластики Лаврищев назвал активное инфекционное заболевание (в том числе ОРВИ), способное привести к заражению крови. «Поэтому на этапе подготовки к операции врач должен выполнить лабораторные тесты, осмотреть пациента на предмет острой инфекции и источников хронической инфекции — например, кариозных зубов», — объяснил терапевт. Несоблюдение этого правила может привести не только к ухудшению состояния оперируемого, но и к инфицированию врачебного персонала, а также других пациентов.

Не стоит делать операцию при наличии признаков заболевания кожи — например, ожогов или острого дерматита: разрезы или проколы на коже могут усилить кожную болезнь и привести к образованию келлоидных рубцов, продолжил собеседник «Мосленты».

«Эти рубцы представляют собой разрастающуюся фиброзную ткань, которая может не только неприятно выглядеть, но и доставлять трудности при ношении одежды — в местах трения рубцы разрастаются еще сильнее. Хирургическое вмешательство при остром кожном состоянии может привести к нагноению ран», — предупредил специалист. Перед операцией, по его словам, достаточно хорошего осмотра врача, чтобы убедиться, что с кожей все в порядке.

К числу противопоказаний к пластике Лаврищев также отнес онкологические заболевания. «Активное заболевание раком само по себе требует огромных ресурсов организма на выживание. Кроме того, лечение рака с помощью химиотерапии может подавлять иммунитет и рост клеток пациента, что способствует нагноению ран, их плохой заживляемости. Тем, у кого в анамнезе онкологическое заболевание, обязательно нужно проконсультироваться не только с пластическим хирургом, но и с онкологом на предмет того, можно ли оперироваться», — объяснил терапевт.

Собеседник «Мосленты» не рекомендует прибегать к хирургическим вмешательствам людям с нарушением свертываемости крови, обострением любого хронического заболевания, декомпенсацией сахарного диабета, ожирением, дисморфическим расстройством и никотиновой зависимостью.