Люди
18:49, 24 января 2023
2 мин.

Врач перечислил противопоказания к пластическим операциям

Врач перечислил противопоказания к пластическим операциям
Фото: Akram Huseyn / Unsplash

Противопоказания для проведения пластических операций перечислил в беседе с «Мослентой» врач-терапевт, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

«Противопоказания могут быть специальными — то есть касаться конкретного вида хирургического вмешательства, или же общими — касающимися любых пластических операций», — отметил он.

Главным противопоказанием для любой пластики Лаврищев назвал активное инфекционное заболевание (в том числе ОРВИ), способное привести к заражению крови. «Поэтому на этапе подготовки к операции врач должен выполнить лабораторные тесты, осмотреть пациента на предмет острой инфекции и источников хронической инфекции — например, кариозных зубов», — объяснил терапевт. Несоблюдение этого правила может привести не только к ухудшению состояния оперируемого, но и к инфицированию врачебного персонала, а также других пациентов.

Не стоит делать операцию при наличии признаков заболевания кожи — например, ожогов или острого дерматита: разрезы или проколы на коже могут усилить кожную болезнь и привести к образованию келлоидных рубцов, продолжил собеседник «Мосленты».

«Эти рубцы представляют собой разрастающуюся фиброзную ткань, которая может не только неприятно выглядеть, но и доставлять трудности при ношении одежды — в местах трения рубцы разрастаются еще сильнее. Хирургическое вмешательство при остром кожном состоянии может привести к нагноению ран», — предупредил специалист. Перед операцией, по его словам, достаточно хорошего осмотра врача, чтобы убедиться, что с кожей все в порядке.

К числу противопоказаний к пластике Лаврищев также отнес онкологические заболевания. «Активное заболевание раком само по себе требует огромных ресурсов организма на выживание. Кроме того, лечение рака с помощью химиотерапии может подавлять иммунитет и рост клеток пациента, что способствует нагноению ран, их плохой заживляемости. Тем, у кого в анамнезе онкологическое заболевание, обязательно нужно проконсультироваться не только с пластическим хирургом, но и с онкологом на предмет того, можно ли оперироваться», — объяснил терапевт.

Собеседник «Мосленты» не рекомендует прибегать к хирургическим вмешательствам людям с нарушением свертываемости крови, обострением любого хронического заболевания, декомпенсацией сахарного диабета, ожирением, дисморфическим расстройством и никотиновой зависимостью.

«Если пациенту будет мешать его зависимость, послеоперационное течение заболевания под угрозой. Более того, важно понимать, что большие дозы никотина могут заставлять лекарства работать неправильно», — пояснил Лаврищев.

Александр Лаврищев

Безоговорочным противопоказанием к пластике является беременность, добавил врач.

Ранее нюансы выбора имплантов для увеличения груди объяснила пластический хирург столичной клиники «Семейная» Зайнаб Рабаданова.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.