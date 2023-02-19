На Кольцевой линии метро интервал между поездами рекордно сократили

Интервал между поездами рекордно сократили до 80 секунд на Кольцевой линии московского метро, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

«Во время испытаний курсировали до 45 поездов на обоих путях, благодаря чему они приезжали на станции с минимальным интервалом около 80 секунд — быстрее, чем в метро Парижа, Токио, Гонконга и Пекина. Это самый короткий интервал движения составов метро в мире», — сообщили в ведомстве.

Теперь поезда приезжают на 6-10 секунд быстрее в пиковые часы, за счет чего появилось больше 2,5 тысяч дополнительных мест в каждую сторону. Кроме того, выросла надежность системы управления поездов и повысилась стабильность графика движения.

Ранее были названы точные сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве. Новые транспортные линии общей протяженностью 170 километров заработают в августе и сентябре.