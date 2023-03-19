В Подмосковье молодая мать предложила таксисту расплатиться с ним интимом

Женщина предложила таксисту расплатиться с ним за поездку интимом в подмосковном Ногинске. Водитель авто записал на видео экран телефона, на котором была видна переписка с клиенткой. Ролик опубликовали в группе «Подслушано Москва l Метро» во «ВКонтакте».

В переписке видно, что молодая мать, как себя называет женщина, пыталась разными способами бесплатно воспользоваться услугами такси, предлагая водителю показать грудь или заняться с ним оральным сексом. По ее словам, она не могла найти деньги. Мужчина отказался от всех предложений, на что женщина начала его оскорблять. Поездку, как сообщил таксист, пришлось отменить.

Ранее певец Никита Джигурда оценил важность интима в отношениях. По его мнению, секс не является залогом семейного счастья и никогда надолго не удержит мужчину рядом с женщиной.