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19:40, 15 февраля 2023
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Автоюрист предупредил о наказании за интим в машине

Автоюрист предупредил о наказании за интим в машине
Фото: Khanh Lam / Unsplash

О наказании за интим в машине предупредил в личном Telegram-аккаунте автоюрист Александр Шумский.

«Секс в машине не запрещен, но участники могут понести административное, в редких случаях даже уголовное наказание, если мероприятие носит демонстрационный характер и оно видно всем окружающим, особенно детям», — написал эксперт.

Такие действия могут быть расценены, как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП России, отметил юрист.

500-1000
рублей

может составить штраф за близость в автомобиле

Уточняется, что штраф накладывается на всех участников процесса. Кроме того, возможно наказание в виде ареста на 15 суток. По словам Шумского, лучше заниматься «этим» на заднем сиденье тонированной машины, так не увидят.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян оказались недовольны своей интимной жизнью. О низком качестве сексуальной жизни заявили 77 процентов респондентов.

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