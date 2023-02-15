Автоюрист предупредил о наказании за интим в машине
О наказании за интим в машине предупредил в личном Telegram-аккаунте автоюрист Александр Шумский.
«Секс в машине не запрещен, но участники могут понести административное, в редких случаях даже уголовное наказание, если мероприятие носит демонстрационный характер и оно видно всем окружающим, особенно детям», — написал эксперт.
Такие действия могут быть расценены, как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП России, отметил юрист.
может составить штраф за близость в автомобиле
Уточняется, что штраф накладывается на всех участников процесса. Кроме того, возможно наказание в виде ареста на 15 суток. По словам Шумского, лучше заниматься «этим» на заднем сиденье тонированной машины, так не увидят.
Ранее сообщалось, что три четверти россиян оказались недовольны своей интимной жизнью. О низком качестве сексуальной жизни заявили 77 процентов респондентов.