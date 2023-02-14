Три четверти россиян оказались недовольны своей интимной жизнью

Своей интимной жизнью оказались недовольны примерно три четверти россиян. В опросе сайта «Здоровье Mail.ru» о низком качестве сексуальной жизни заявили 77 процентов респондентов.

Самыми большими проблемами в интимной сфере россияне назвали отсутствие инициативы со стороны партнера (13,6 процента), низкое либидо и невозможность расслабиться во время полового акта (по шесть процентов соответственно). Часть опрошенных заявила, что испытывает дискомфорт из-за невозможности воплотить в жизнь необычные фантазии. 31 процент респондентов хотел бы чаще заниматься сексом.

Выяснилось, что 18 процентов россиян старше 18 лет в принципе не ведут половую жизнь, 5,9 процента заявили о сексе несколько раз в год, 1,8 процента — несколько раз в пару лет. Остальные чаще всего занимаются сексом от одного до трех раз в неделю (25,9 процента) и несколько раз в месяц (18). Только 2,8 процента опрошенных рассказали, что секс в их жизни происходит каждый день.

При этом большинству россиян нелегко даются разговоры о сексе с партнерами. Только 30 процентов сообщили, что ведут подобные беседы. Среди тех, кто не затрагивает тему интима с избранниками, 83 процента заявили, что у них есть на то собственные причины.

Ранее москвичи назвали самые привлекающие качества партнера на первом свидании. Большинство заявило, что их привлекают легкость и доброжелательность спутника.