Двух пожилых инвалидов спасли из запертой квартиры в Подмосковье

Из запертой квартиры в Долгопрудном спасли двух пожилых инвалидов, сообщила пресс-служба «Московской областной противопожарно-спасательной службы». За помощью обратилась собственница жилья.

Женщина позвонила в единую службу «112» и сообщила, что не может попасть в квартиру, запертую изнутри на щеколду. Внутри находились ее муж с ампутированной ногой и прикованная к постели свекровь. Спасатели прибыли на место и открыли дверь с помощью специального инструмента.

«В квартире специалисты обнаружили лежащего на полу мужчину, который упал, но самостоятельно не смог встать. Спасатели осмотрели пенсионера и аккуратно перенесли его на кровать. В медицинской помощи пожилые люди не нуждались», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Подмосковье пенсионерка сутки пролежала в ванне, пока ей не помогли спасатели. 87-летняя женщина оказалась в беспомощном положении, почувствовав острую боль в ногах.