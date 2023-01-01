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23:28, 01 января 2023
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В Подмосковье пенсионерка на сутки попала в «западню» в ванне

В Подмосковье пенсионерка на сутки попала в «западню» в ванне
Фото: Telegram-канал «ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье пенсионерка сутки пролежала в ванне, пока ей не помогли спасатели. О случившемся сообщает пресс-служба «Московской областной противопожарно-спасательной службы».

87-летняя женщина попала в «западню», почувствовав острую боль в ногах. Из-за нее она не смогла самостоятельно выбраться из ванны. Спасателей вызвали соседи, обеспокоенные тем, что пенсионерка не выходит на связь и не открывает дверь.

«Работники поисково-спасательного поста аккуратно перенесли пострадавшую в комнату и уложили на кровать, после чего ее осмотрели медики», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в поселке Пересвет Сергиево-Посадского округа.

Ранее спасатели вытащили пенсионерку из запертой квартиры в Москве. Проживающая в Бутово пожилая женщина перестала выходить на связь с родными, поэтому те обратились в экстренные службы.

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