Известный культуролог заявил о непопулярности инвестиций в искусство

Известный культуролог, преподаватель, экскурсовод, автор собственного YouTube-канала PunkMonk и главный редактор канала-альманаха Artifex Николай Жаринов рассказал «Мосленте», сложно ли привлечь сторонние инвестиции в современные проекты об искусстве.

По словам Жаринова, у канала PunkMok нет инвестора. «На старте проекта, как во многом и сейчас, он создавался на наши деньги. Было ясно, что мы как раз за идею и будем работать какое-то время», — отметил он.

Культуролог заявил, что среди спонсоров непопулярны подобные проекты. «Если ты снимаешь не какой-то треш-контент, а пытаешься говорить об искусстве, то довольно сложно объяснить, зачем это нужно и какие рекламодатели могут сюда прийти», — пояснил он.

Ранее организатор популярного фестиваля Burning man дал советы московским художникам по организации арт-проектов в столице.